Япония ужесточит нормы кибербезопасности для оборонных подрядчиков
Токио, 21 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Власти Японии планируют ужесточить нормы кибербезопасности для подрядчиков военного ведомства. Об этом 21 сентября сообщает газета Nikkei.
По её данным, новые стандарты кибернетической безопасности, аналогичные принятым в США в 2017 году, вступят в силу в 2023 году и затронут частных подрядчиков. От них потребуется готовность эффективно отвечать на любые кибернетические атаки, включая ситуации, когда злоумышленники смогли получить доступ к секретным данным и другим возможностям. Для сотрудников компаний-подрядчиков не менее раза в год планируется проводить дополнительное обучение. Новые стандарты предусматривают и другие меры в этой сфере.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии предполагают для защиты критически важной инфраструктуры страны, прежде всего коммуникаций и энергетики, создать систему так называемой активной кибербезопасности.