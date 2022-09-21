Токио, 21 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Власти Японии планируют ужесточить нормы кибербезопасности для подрядчиков военного ведомства. Об этом 21 сентября сообщает газета Nikkei.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кибербезопасность

По её данным, новые стандарты кибернетической безопасности, аналогичные принятым в США в 2017 году, вступят в силу в 2023 году и затронут частных подрядчиков. От них потребуется готовность эффективно отвечать на любые кибернетические атаки, включая ситуации, когда злоумышленники смогли получить доступ к секретным данным и другим возможностям. Для сотрудников компаний-подрядчиков не менее раза в год планируется проводить дополнительное обучение. Новые стандарты предусматривают и другие меры в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии предполагают для защиты критически важной инфраструктуры страны, прежде всего коммуникаций и энергетики, создать систему так называемой активной кибербезопасности.