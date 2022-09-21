Москва, 21 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Совет Федерации готов к напряженной работе в случае принятия Донбассом решения о воссоединении к России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе открытия сессии.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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«В случае, если люди выскажутся за присоединение к России, нам с вами ближайшее время большая напряжённая работа, которую нам нужно провести срок в рамках своих конституционных полномочий в ближайшие месяцы», — сказала Матвиенко.

Жители ЛНР и ДНР, освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей выступили с инициативой о проведении референдумов по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации.

«Они сами хотят сделать свой выбор, сами определить свою судьбу, и имеют на это полное право. То, что люди вышли с такой инициативой, говорит об их глубокой духовной связи с нашей страной, что они остались верны своим ценностям, вере, родной для них русской культуре, и своё мирное и безопасное будущее они видят только в составе России. Это народная инициатива — самый яркий показатель краха политики Киева и Запада по созданию проекта «антироссии». Люди не хотят чувствовать себя частью этого проекта России», — сказала Матвиенко.