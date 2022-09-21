Краснодар, 21 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 сентября выразил поддержку решению президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Безусловно, поддерживаю решение нашего президента. Со своей стороны Краснодарский край выполнит все поставленные задачи», — написал глава Кубани в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что в России мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении. Он также пояснил, что мобилизация будет частичной. В ряды ВС будут призваны граждане, находящиеся в запасе. В первую очередь, имеющие опыт службы.

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