Донецк, 21 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:40 (совпадает с мск) — н. п. Дружба — н. п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 11 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 сентября киевские каратели обстреляли Горловку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике.

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