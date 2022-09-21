Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Экспорт удобрений из России, из-за нехватки которых страдают развивающиеся страны, необходимо нормализовать. Об этом в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Перу Педро Кастильо.

Gov.ru Производство минеральных удобрений

«Необходимо продолжить реализацию соглашения о поставке зерновых [с территории б. УССР] и, как отмечал генсек ООН, нормализовать экспорт удобрений из России, недостаток которых давит на самых бедных сельхозпроизводителей из развивающихся стран», — подчеркнул глава государства.

Кастильо также считает необходимым избегать экономических санкций, если они ставят под угрозу продовольственную безопасность на планете.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Европейского союза разгорается кризис нехватки удобрений. По информации Forbes, европейские компании сократили производство удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на рынке энергоносителей. Также проблему усугубляют санкции Евросоюза против России, усложнившие поставку российских удобрений.

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