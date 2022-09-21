Пермь, 21 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Перми обсуждается вопрос наделения контролёров полномочиями кондукторов. Об этом сообщили 21 сентября в пресс-службе городской администрации.

Tumenpro.ru Кондуктор автобуса

Депутатами Пермской городской думы предлагают в целях повышения эффективности работы транспортной отрасли и комфорта поездок пассажиров сделать работу кондукторов и контролёров на некоторых маршрутах общественного транспорта комбинированной. На наиболее загруженных транспортных узлах предлагают установить билетные автоматы.

«Также рассматривался вопрос о возможной продаже контролёрами проездных билетов. Как пояснили в департаменте, контролёр сможет предложить безбилетному пассажиру приобрести проездной на длительный период вместо оплаты штрафа. В настоящее время идет анализ правовых тонкостей вопроса, а также способа реализации такой практики в Перми», — сказали в мэрии.

В столице Пермского края с каждым месяцем наблюдается рост количества проверок контролёрами. Если в январе составлено 68 административных протоколов, то к августу их число выросло до 1850. В ведомстве отметили, что контрольно-ревизорская служба постоянно совершенствует способы выявления нарушителей. Так, в настоящее время бригадами тестируется приложение для блокировки возможности оплаты по QR-кодам на время проведения проверки.