Минск, 21 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Минское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Хоккей

В составе «Динамо» шайбы забросили Павел Варфоломеев, Сергей Сапего и Виталий Пинчук. У «Северстали» отличились Игорь Гераськин и Робин Пресс.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 11 очков. «Северсталь» идёт на восьмом месте в Западной конференции с девятью очками.

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