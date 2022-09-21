Москва, 21 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В 2023 году полного восстановления инвестиционного импорта не произойдет и даже в 2024 году он вряд ли вернется на уровень конца 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Существенный рост потребительского импорта вполне вероятен, причем, можно сказать, в самом оптимистическом варианте, поскольку в апреле 2022 года, импорт обрушился, по разным оценкам, на 40-50%, а доходы от экспорта поступают в российскую экономику достаточно стабильно. Восстановление неизбежно, — констатировал Гусев. — С восстановлением инвестиционного импорта все значительно более сложно, учитывая жесткую санкционную политику со стороны недружественных стран. Конечно, активизация взаимодействия с Китаем и некоторыми другими странами позволит исправить ситуацию, но только со значительным сдвигом по времени. В 2023 году полного восстановления инвестиционного импорта не произойдет, вряд ли и в 2024 году он вернется на уровень конца 2021 года».

Кроме того, он рассказал, какие факторы риска угрожают росту импорта в РФ.

«Факторы риска это санкционная блокада, прямые запреты. Непрямые ограничения, вторичные санкции. Сложности в логистике, включая фрахт, страхование грузов и многое другое. Возможная волатильность курса рубля. Слишком медленное установление взаимовыгодных связей с компаниями из дружественных стран по разным причинам. Потребности самого российского бизнеса и государства, зависимость от крупных инфраструктурных проектов, часть из которых может быть отложена, — сказал Гусев. — Нивелировать эти факторы можно через запуск новых инфраструктурных проектов и расширение уже работающих, рост реальных доходов населения, управление курсом рубля, стимулирование создания совместных производств на территории России с компаниями из дружественных стран, предусматривающих значительные объемы инвестиционного импорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил о том, что США и Европейский союз могут оказать давление на ряд дружественных России стран, участвующих в параллельном импорте.