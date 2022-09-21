Магас, 21 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Ингушетии в течение 2022 года произошло 138 дорожно-транспортных происшествий. Это на 23,3% больше, чем годом ранее. Такие данные привел 20 сентября в ходе заседания правительства региона начальник УГИБДД МВД по РИ Алексей Пасечный.

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Он отметил, что число погибших с начала года составило 33 человека. Еще около 200 человек получили травмы в результате ДТП. По словам Пачечного, по сравнению с прошлым годом число погибших в автоавариях людей снизилось почти на 11%.

Начальник регионального управления Госавтоинспекции также отметил, что причинами ДТП в основном были превышение скорости движения, выезд на встречную полосу и другие нарушения правил дорожного движения. Больше всего увеличилось число погибших в автоавариях в городах Карабулак и Магас, в Назрановском округе и в Джейрахском районе.