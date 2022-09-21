Херсон, 21 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Херсонская область намерена войти в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта и со своим нынешним название. Об этом 21 сентября заявил глава региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

Георгий Долгопский Монумент Победы в Херсоне

По словам Сальдо, большая часть жителей региона ассоциируют себя с Херсонской областью, что сложилось здесь исторически.

«Еще в царское время была Херсонская губерния, потом Херсонская область. Мы планируем войти в состав Российской Федерации именно как субъект Херсонская область», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что ключевое в выступлении президента России Владимира Путина — забота о людях на освобожденных территориях.