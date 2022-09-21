Москва, 21 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Минпромторгу России во взыскании с ПАО «Туполев» более 5,84 млрд рублей, которые фигурировали как неустойка по контракту от 2015 года на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР). Решение судьи Ведерникова может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд на песке

В основе спора на 5 840 879 326,23 рубля лежал контракт семилетней давности общей стоимостью 45 215 429 200 рублей.

Суд отклонил притязания министерства, указав среди прочего на то, что «в период начисления неустойки неправомерно включен период технической приемки результатов этапов ОКР».

Напомним, также в июле 2022 года вторая инстанция утвердила новое решение по иску Минобороны России к ПАО «Туполев», полностью отказав во взыскании запрошенных свыше 4,2 млрд рублей. Первая инстанция удовлетворила иск на 85,8 млн рублей.