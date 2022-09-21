Рязань, 21 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Позицию президента России о частичной мобилизации граждан для защиты страны полностью поддержал врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Об этом он сообщил 21 сентября в социальных сетях.

https://www.ryazangov.ru Павел Малков

Рязанские власти сделают всё необходимое, чтобы обеспечить выполнение указа Владимира Путина. Павел Малков уточнил, что количество мобилизованных и сроки мобилизации будут определены Министерством обороны РФ.

«Решение необходимое, полностью поддерживаю позицию главы государства. Окажем всецелое содействие военным комиссариатам.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о частичной мобилизации вступил в силу с 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она проводится для контроля уже освобожденных территорий.