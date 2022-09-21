Москва, 21 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Совфед получил письменное сообщение об указе о начале частичной мобилизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

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«Соответствующий указ подписан, и Совет Федерации уже получил письменное сообщение, письменную информацию президента Российской Федерации», — сказала Матвиенко на открытии сессии.

«В целях защиты территориальной ценности целостности нашей страны, обеспечения её «государственного суверенитета безопасности наших граждан и жителей освобождённых территорий глава государства заявил о необходимости поддержать предложение Министерства обороны и генерального штаба об объявлении частичной мобилизации», — подчеркнула она.

Наши военные противостоят не только киевскому режиму, а мощной военной машине коллективного запада, заявила Матвиенко.