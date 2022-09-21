Лондон, 21 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Парламентский заместитель государственного секретаря в министерстве иностранных дел Джиллиан Киган немедленно отреагировала на обращение президента России Владимира Путина, сказав в эфире телеканала Sky News, что к его заявлениями не следует относиться легкомысленно.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Очевидно, что мы должны отнестись к этому очень серьезно, потому что, знаете, мы не контролируем ситуацию — я не уверена, что и он контролирует ситуацию. Это очевидная эскалация», — сказала она.