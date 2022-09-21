Москва, 21 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Так называемые «уважаемые партнёры» наконец-то признаны врагами, жаждущими нашего уничтожения, отметил 21 сентября в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

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«Давно пора. Теперь всё будет по-честному», — добавил он.

Как сообщалось ранее, 21 сентября в своем обращении к согражданам президент России Владимир Путин заявил, чтоцель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну .

«Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. И такие планы они вынашивают давно«, — сказал президент.