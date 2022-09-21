Симферополь, 21 сентября 2022, 10:13 — REGNUM Правительство Республики Крым окажет всю помощь в проведении комплекса мобилизационных мероприятий. Об этом 21 сентября в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов
Сергей Аксёнов
Government.ru
«Внимательно прослушал обращение президента. Сегодняшний день очень важен для всех нас, для Русского мира. Он знаменует начало глобальных перемен», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что президент чётко обозначил позицию России — мы не отдадим жителей Донбасса на растерзание наследникам нацистских карателей, проведение референдумов сегодня является единственной возможностью обеспечить безопасность людей, восстановить там мирную жизнь.

Глава Крыма также подчеркнул, что крымчане едины в поддержке президента и его решений.

«Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении комплекса мобилизационных мероприятий. Сегодня каждый из нас обязан сделать все возможное, чтобы приблизить общую Победу. Только вместе мы достигнем всех поставленных целей. Наша сила — в единстве, правда — на нашей стороне!» — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.