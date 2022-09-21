Симферополь, 21 сентября 2022, 10:13 — REGNUM Правительство Республики Крым окажет всю помощь в проведении комплекса мобилизационных мероприятий. Об этом 21 сентября в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Он подчеркнул, что президент чётко обозначил позицию России — мы не отдадим жителей Донбасса на растерзание наследникам нацистских карателей, проведение референдумов сегодня является единственной возможностью обеспечить безопасность людей, восстановить там мирную жизнь.
Глава Крыма также подчеркнул, что крымчане едины в поддержке президента и его решений.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.