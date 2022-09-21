Симферополь, 21 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Правительство Республики Крым окажет всю помощь в проведении комплекса мобилизационных мероприятий. Об этом 21 сентября в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Government.ru Сергей Аксёнов

«Внимательно прослушал обращение президента. Сегодняшний день очень важен для всех нас, для Русского мира. Он знаменует начало глобальных перемен», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что президент чётко обозначил позицию России — мы не отдадим жителей Донбасса на растерзание наследникам нацистских карателей, проведение референдумов сегодня является единственной возможностью обеспечить безопасность людей, восстановить там мирную жизнь.

Глава Крыма также подчеркнул, что крымчане едины в поддержке президента и его решений.

«Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении комплекса мобилизационных мероприятий. Сегодня каждый из нас обязан сделать все возможное, чтобы приблизить общую Победу. Только вместе мы достигнем всех поставленных целей. Наша сила — в единстве, правда — на нашей стороне!» — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.