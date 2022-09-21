Москва, , 10:17 — REGNUM Цели, которые в своём обращении 21 сентября, поставил президент России Владимир Путин будут достигнуты, уверен депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Наша победа Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Выступил президент. Всё чётко и по делу. Хотим победить, хотим быть сильными и независимыми — нужно действовать более решительно. Планируемые меры адекватны сегодняшней ситуации. Цели, которые обозначил Верховный главнокомандующий, будут достигнуты. Только Россия. Только вместе», — написал в своём телеграм-канале депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевое в выступлении президента России Владимира Путина — забота о людях на освобожденных территориях, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.