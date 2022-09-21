Боковский район, Ростовская область, , 10:12 — REGNUM Пожар, случившийся утром 21 сентября в жилом доме на хуторе Астахов Боковского района Ростовской области, унёс жизни двоих детей в возрасте двух месяцев и четырёх лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 21 сентября.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о пожаре в доме на улице Садовой, где проживала многодетная семья, поступило в экстренные службы в 8:02 мск. Спустя около 40 минут было объявлено о ликвидации возгорания на площади 70 кв. метров. В доме были обнаружены тела двух погибших детей. Пострадали три человека — мать, отец и ещё один ребёнок. Они были доставлены в медицинское учреждение.

Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работали 11 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники.