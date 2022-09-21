Донецк, 21 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в Луганской Народной Республике, ранена женщина, сообщили 21 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 06.15 (совпадает с мск) по населенному пункту Троицкое (Троицкий район) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.

По предварительной информации, в результате обстрела получила ранения мирная жительница 1950 года рождения, частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждены четыре многоквартирных жилых дома и телевышка.