Москва, 21 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации граждане России будут проходить подготовку и слаживание. Об этом 21 сентября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего телеобращения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

При этом глава российского Минобороны РФ добавил, что мобилизованные лица только после этого будут приступать к выполнению задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России проводится в первую очередь для контроля освобожденных территорий.