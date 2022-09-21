Чебоксары, , 10:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин взял на себя ответственность и объявил частичную мобилизацию, о чём говорили всё чаще и чего требовала обстановка с учётом протяжённости линии конфликта и врага в лице коллективного Запада. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Говоря о линии соприкосновения в 1 тыс. км, а также о необходимости обеспечивать охрану порядка и безопасности на освобождённых территориях, парламентарий подчеркнул, что в таких условиях «одними контрактниками многие вопросы не решить».

«Также нужно учитывать, что Запад фактически снял свои забрала, в открытую мобилизуя иностранные легионы на территории б. УССР. Чтобы сдержать такой натиск и продолжать наступление, требовалась мобилизация. Президент взял на себя ответственность и принял очень непростое решение, вынужденное, но другого выхода нет. К сожалению, мира не удалось достигнуть. Киевский режим категорически отказывался от переговоров, и пришлось действовать языком ультиматума, с позиции силы. Объявленная частичная мобилизация покажет, кто на чьей стороне. Но жителям сейчас необходимо сплотиться, собраться», — сказал Владислав Солдатов.

Депутат также напомнил, что НАТО и его сателлитам «выгодно решать свои вопросы чужими руками»:

«Поэтому они тоже будут собирать сброд со всего мира для отправки на территорию б. УССР для решения своих задач, что намного дешевле и выгоднее».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, которая начнётся 21 сентября. Призыву будут подлежать граждане из запаса.

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