Чебоксары, 21 сентября 2022, 10:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин взял на себя ответственность и объявил частичную мобилизацию, о чём говорили всё чаще и чего требовала обстановка с учётом протяжённости линии конфликта и врага в лице коллективного Запада. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.
Говоря о линии соприкосновения в 1 тыс. км, а также о необходимости обеспечивать охрану порядка и безопасности на освобождённых территориях, парламентарий подчеркнул, что в таких условиях «одними контрактниками многие вопросы не решить».
Депутат также напомнил, что НАТО и его сателлитам «выгодно решать свои вопросы чужими руками»:
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, которая начнётся 21 сентября. Призыву будут подлежать граждане из запаса.
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