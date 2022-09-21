Барнаул, 21 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил своим указом частичную мобилизацию. Алтайский историк Олег Боронин считает, что это правильное и в сложившейся ситуации неизбежное решение.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Донбасс

«Мы все должны его мужественно принять и ему следовать. Что может последовать за объявлением частичной мобилизации, кроме непосредственно направления в войска граждан, пребывающих в запасе? Во-первых, может быть объявлено военное положение, прежде всего в прифронтовых регионах. Во-вторых, в режим военного времени перейдут по крайней мере отдельные секторы экономики страны и органы власти (управления). Верю — враг будет разбит, победа будет за нами. Надеюсь, что и всякая шелуха, наконец, станет отпадать большими клочками», — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин объявил о начале мобилизации 21 сентября. Мобилизованы будут те, кто служил, имеет боевой опыт. Речи о мобилизации срочников и студентов не идет. Мобилизация проводится для контроля уже освобожденных территорий б. УССР. Она коснется всего 1% из 25 миллионов профессиональных военных, это 300 тысяч резервистов.

Читайте также: Шойгу уточнил, кто подлежит частичной мобилизации

Читайте также: Опубликован указ Путина о частичной мобилизации в России