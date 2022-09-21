Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. ООН следует стать площадкой, на которой будет провозглашён мир во всём мире, заявил президент Боливии Луис Арсе в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Арсе предложил объявить всю планету зоной мира в связи с тем, что человечество страдает от вооружённых конфликтов. Жизнь человечества и планеты поставлена под угрозу систематическим кризисом капитализма.

«Провозгласить мир зоной мира», — призвал Арсе.

По его словам, новый миропорядок, благоприятный для всех стран, должен быть основан на многополярности. Только такой механизм обеспечит гарантии уважения между странами вне зависимости от их экономической или военной силы.

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