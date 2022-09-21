Уфа, 21 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Проверку по сообщению о жестоком обращении с детьми в противотуберкулезном диспансере организовали в Уфе. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии в своем официальном телеграм-канале.

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Сообщается, что в социальных сетях была опубликована информация о жестоком обращении с детьми и ненадлежащих условиях в республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере.

Отмечается, что следователи опросят несовершеннолетних пациентов, руководство и персонал этого медучреждения, им предстоит исследовать условия нахождения детей в диспансере, провести другие мероприятия, направленные на проверку соответствия оказываемых услуг установленным законом нормам и требованиям.

«В ходе проверки действиям руководства и персонала медучреждения будет дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба.