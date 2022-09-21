Бухарест, 21 сентября 2022, 10:08 — REGNUM Власти Румынии проведут масштабные работы по расширению мощностей крупнейшего черноморского порта страны Констанцы для импорта зерна с территории б. УССР. Об этом 21 сентября со ссылкой на заявление румынского президента Клауса Йоханниса сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По словам Йоханниса, на сегодняшний день Румыния «крайне заинтересована и в получении продовольствия из сопредельной страны, и в транзите зерновых культур в Западную Европу и Азию».
«Констанца является крупнейшим перевалочным пунктом для подобных перевозок, мы хотим максимально адаптировать его к текущим условиям бизнеса и геополитики», — отметил, в частности, он.
Напомним, ранее официальный Бухарест сообщил о возможности принять в порту Констанцы до 200 млн тонн зерна с территории б. УССР.