Южно-Сахалинск, , 10:07 — REGNUM Россия никуда и никогда не уйдёт с освобожденных территорий Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. На предстоящих референдумах будет решена не только судьба Донбасса и России, но и всей Европы. Об этом заявил председатель думы Сахалина Андрей Хапочкин.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Чем быстрее будет организовано волеизъявление жителей ДНР И ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, тем быстрее наступит мир. Все отлично понимают, что это может повлечь за собой необходимость принятия важных политических решений. Но я уверен, что для этого у нас достаточно решимости.

Хочу подчеркнуть, что сегодня мы являемся свидетелями и участниками важного исторического момента. В глобальном смысле решение вынесенное референдумом определит не только судьбу народных республик, не только России, но и всей Европы.

По сути будет определенно будущее мироустройство на многие годы вперед», — написал Хапочкин в своём телеграм-канале.

Он уверен, что на референдумах, которые пройдут с 23 по 27 сентября, будет восстановлена историческая справедливость — Россия закрепится в своих границах.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках частичной мобилизации в Вооружённые Силы РФ будут призваны военнослужащие из запаса, имеющие нужную армии военно-учётную специальность и боевой опыт. Об этом 21 сентября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.