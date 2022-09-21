Париж, , 10:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил опасения по поводу «ядерной аварии», передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы должны поддержать усилия Международного агентства по атомной энергии по предотвращению последствий военных действий. Давайте работать вместе, чтобы предотвратить ядерную аварию, последствия которой будут разрушительными», — предупредил Эммануэль Макрон, который должен встретиться с директором МАГАТЭ 21 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что последствия конфликта на территории б. УССР затронут всех.

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