Париж, 21 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил опасения по поводу «ядерной аварии», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Мы должны поддержать усилия Международного агентства по атомной энергии по предотвращению последствий военных действий. Давайте работать вместе, чтобы предотвратить ядерную аварию, последствия которой будут разрушительными», — предупредил Эммануэль Макрон, который должен встретиться с директором МАГАТЭ 21 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что последствия конфликта на территории б. УССР затронут всех.

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