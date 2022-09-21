Сеул, 21 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль встретился 21 сентября в Сеуле с литовским коллегой Вилюсом Семяшка, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что заместитель министра обороны Литвы прибыл в Сеул для участие в международной оборонной выставке DX Korea, которая проводится раз в два года.

Сообщается, что представители двух стран обсудили расширение сотрудничества в сфере обороны, а также разделили мнение о том, что сотрудничество в сфере оборонной промышленности послужит «катализатором» усилий двух стран по укреплению доверия и развитию оборонного сотрудничества.