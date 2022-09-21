Лондон, 21 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Указ президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации приведёт к дальнейшей эскалации. Об этом 21 сентября заявили в МИД Великобритании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Великобритания

Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали указ российского президента о начале частичной мобилизации в России. В британском МИД считают, что данные меры приведут к увеличению эскалации на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале частичной мобилизации.