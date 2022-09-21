Москва, , 10:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин развеял опасения и принял решения, которых все ждали, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Пётр Толстой Duma.gov.ru

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«Обратного пути не будет и не может быть — против нас идёт война всего Запада, и мы обязаны сплотиться и победить», — отметил Толстой в телеграм-канале.

«Поддержка результатов референдумов (думаю, никто не сомневается в том, какими они будут), частичная мобилизация и активизация ОПК — начало тектонических сдвигов в геополитической карте континента, мир никогда уже не будет прежним. И, видит Бог, не мы это начали», — подчеркнул парламентарий.

Для России это исторический момент — наконец-то русский мир начнет собираться воедино, Россия отходит ото сна и вновь становится собой, объединяя русских людей, указал Толстой.

«Поэтому сегодня главная цель — Победа! Потом мы всё восстановим и построим заново. Потом. Сначала — победим», — заключил он.

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