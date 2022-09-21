Москва, 21 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Частичной мобилизации в России подлежат только те, кто отслужил, имеют боевой опыт и военную специальность. Об этом 21 сентября заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Ни о каких мобилизациях студентов, обучающихся в вузах речи не идёт и идти не может ни при каких условиях. Пусть спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовывать не будет», — заявил Шойгу.

«Естественно, всё, что касается и всех, кто служит по призыву — они тоже не подлежат никакой мобилизации, наши призывники продолжают служить, как и служили, на территории РФ. Потому что у нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, кто имеет боевой опыт, те, кто имеют военную специальность — у нас их почти 25 млн», — подчеркнул он.