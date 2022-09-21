21 сентября 2022 | Время чтения 7 мин

Похоже, российская экономика пока избегает худших последствий энергетической войны, ей помогают взлетающие цены на нефть и газ и собственные доходы от экспорта нефти. В долгосрочной перспективе, когда Европа наконец найдет альтернативных поставщиков, а Россия потеряет свой основной экспортный рынок, баланс сил изменится.

Александр Белов, , 13:04 — REGNUM Заводы, предприятия и целые семьи по всей Европе борются за выживание, из-за того что «Россия значительно сократила поставки» природного газа на континент и спровоцировала резкий рост цен, тем самым создавая проблемы в экономике стран континента, подвергая европейскую солидарность испытанию в отношении начатой Москвой специальной военной операции по денацификации бывшей УССР и подпитывая страхи перед надвигающейся рецессией, пишет Кристина Лу в статье, вышедшей 20 сентября в Foreign Policy.

Газопровод Иван Шилов (с) ИА REGNUM

За последние десять лет и без того высокие цены на энергоносители выросли в 10 раз по сравнению с прежним средним уровнем. Такое положение вещей привело к удушению промышленности и большим проблемам для домохозяйств, которые с трудом могут оплачивать свои счета. В результате лидеры стран ЕС стали принимать радикальные экстренные меры в попытке снизить цены. В Брюсселе говорят о нормировании использования газа, власти отдельных стран спешат найти альтернативные источники поставок, после того как Россия, по существу, на треть сократила поставки газа на континент.

«У людей невероятно высокие счета за электроэнергию. Малый бизнес с трудом платит по счетам. Заводы рассматривают возможность закрытия или сокращения производства, — отметил Бен Кэхилл, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS). — И это еще зима не наступила, так что ситуация может стать еще острее».

Компании по всей Европе, от энергоемкой алюминиевой промышленности до производителей удобрений, были вынуждены сократить производство — а некоторые даже обанкротились — из-за бешеных цен. Чтобы оградить домохозяйства и предприятия от еще большей боли, правительства направили субсидии на сотни миллиардов долларов — огромные деньги, отражающие тяжелое экономическое положение континента и беспрецедентный характер кризиса.

«Ни о каком нормальном наборе рыночных условий сейчас речь не идет. Это экстремальные рыночные условия», — сказал Алекс Мантон, эксперт по мировым рынкам газа в консалтинговой компании Rapidan Energy Group, который назвал ситуацию «энергетической войной».

На протяжении десятилетий Россия поставляла Евросоюзу огромное количество доступного по цене природного газа, но эти поставки «стали жертвой попытки президента России Владимира Путина подчинить себе Киев и страны, которые его поддерживают», указывает автор. Пока что, несмотря на всё большее недовольство, европейские правительства от своей позиции не отказываются.

Северный поток Официальный сайт ПАО «Газпром»

Например, Европейская комиссия предложила широкомасштабные экстренные меры, в рамках которых планируется перераспределение около $140 млрд непредвиденных налогов среди нуждающихся в деньгах предприятий и домохозяйств. Великобритания также объявила о финансовой помощи в размере $46 млрд, а Швеция объявила о гарантиях ликвидности на сумму более $20 млрд для своих энергетических компаний, испытывающих трудности. В то время как немецкие энергетические компании находятся на грани банкротства, Германия, по некоторой информации, в настоящее время движется к национализации трех крупных газовых гигантов, включая Uniper, в рамках исторической интервенции, которая поможет спасти их от пропасти.

По словам Мантона, из-за всё больших экономических убытков «эти компании оказались в финансовом отношении на коленях». Без облегчения, добавил он, «в какой-то момент всё действительно достигает критической точки, и именно в этой ситуации мы и оказались».

Общественное разочарование уже кипит в Соединенном Королевстве, Молдавии, Германии, Австрии и Италии, поскольку вспыхивают протесты из-за стремительного роста цен на электроэнергию и разжигания беспокойства по поводу более широких беспорядков. В Праге до 70 тыс. человек вышли на улицы в начале сентября на демонстрацию «Чехия прежде всего» против роста цен на энергоносители, а также с требованием более активных действий правительства.

«Формируется масса людей, которые боятся того, что произойдет предстоящей зимой, и они боятся не только из-за цен на энергоносители, но и из-за роста инфляции, который у нас был за последний год [в Чехии]», — заявил в интервью Foreign Policy Ян Ковар, заместитель директора по исследованиям аналитического центра Института международных отношений в Праге.

По мере того как гнев против резкого роста счетов за электроэнергию растет, европейская солидарность ослабевает. Это плохо для Брюсселя и для продолжающейся европейской поддержки «защиты» бывшей УССР от России. Несмотря на то, что лидеры публично клянутся в поддержке Киева, призывы протестующих к большему нейтралитету в таких странах, как Чехия, могут заложить основу для будущих расколов в единстве. Венгрия, член Европейского союза, с самого первого дня была «в кармане у Москвы». Германия с самого начала относилась к этому предприятию прохладно. Итальянские бизнесмены недавно устроили акцию протеста против законопроектов об электроэнергетике, обвиняя в своем бедственном положении Брюссель, а не Путина.

Антиправительственный митинг в Праге. Сентябрь 2022 Цитата из видео «Demonstrace 03.09. 2022 Praha»

По словам Кэхилла, европейские страны могут столкнуться с серьезным испытанием политического единства, если нестабильность продолжит расти.

«Если цены останутся действительно высокими, а рынок будет выглядеть очень напряженно этой зимой, то политическая напряженность возрастет, — сказал он. — Может возникнуть ситуация, когда граждане станут действительно недовольны и начнут обвинять в этом правительства, и, возможно, правительства начнут идти своим путем и заботиться о своих интересах. Поддерживать эту солидарность ЕС будет непросто».

В преддверии зимы страны до сих пор выполняли целевые показатели, установленные для своих хранилищ, хотя неясно, будет ли этого достаточно, чтобы континент выдержал в течение зимы с почти полной остановкой поставок российского газа. Энергетические перспективы Европы в зимнее время во многом будут зависеть от спроса на энергию, способность стран обеспечить поставки сжиженного природного газа из таких стран, как США, особенно в связи с тем, что другие покупатели обращаются к тем же объемам в холодные месяцы, а также погода.

«Если зима будет мягкой, обойтись без российского газа будет легче. Холодная зима — это будет зима раздоров, — отметила Хелима Крофт, управляющий директор RBC Capital Markets. — Это будет нелегко ни при каких обстоятельствах, но холодная зима потенциально может привести к выключению света».

Но и в радиаторе скрываются моральные риски. Усилия Европы, направленные на то, чтобы оградить потребителей от серьезных проблем и справиться с растущими ценами, могут ослабить важный ценовой сигнал, который поможет серьезно снизить спрос.

«Потенциально принимая меры, которые могли бы снизить очень высокие затраты для потребителя, одним из очевидных последствий этого будет снижение стимула для потребителей использовать меньше, — сказал Мантон. — Это никоим образом не смягчает это фундаментальное несоответствие между спросом и предложением. Во всяком случае, это как бы поддерживает спрос, в то время как предложение в уравнении по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами».

Похоже, российская экономика пока избегает худших последствий энергетической войны, ей помогают взлетающие цены на нефть и газ и собственные доходы от экспорта нефти. В долгосрочной перспективе, когда Европа наконец найдет альтернативных поставщиков, а Россия потеряет свой основной экспортный рынок, баланс сил изменится. У России просто нет достаточной физической инфраструктуры, чтобы направить все свои продажи в Китай, даже если бы существовал спрос; тем временем Россия сжигает собственный природный газ, а не продает его.

Газопровод «Сила Сибири» Gazprom.ru

Россия «выписывает себя с европейских рынков», указал Антуан Халф, эксперт по энергетике Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета и бывший главный нефтяной аналитик Международного энергетического агентства.

Для страны, которая получает более 40% своего государственного дохода от продажи энергоносителей, отключение основного экспортного рынка России является радикальным — и на данном этапе, возможно, необратимым — шагом. Со временем это ослабит способность России «сеять хаос».

Но долгосрочная перспектива отличается от надвигающейся зимы без топлива.

«Когда дело доходит до энергетических рынков, следующие несколько месяцев совершенно непредсказуемы, отчасти потому, что это не беспрецедентная ситуация, — сказала Халф. — Это довольно неизведанная территория».