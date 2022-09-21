Москва, 21 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Частичная мобилизация в России проводится в первую очередь для контроля освобожденных территорий. Об этом 21 сентября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего телеобращения.

Mil.ru Сергей Шойгу

Кроме того, глава российского Минобороны уточнил, что также мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения, протяжённость которой составляет 100 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на сегодняшний день на территории б. УССР погибли свыше 2 тыс. иностранных наёмников, воевавших на стороне киевского режима.