Тбилиси, , 10:05 — REGNUM «Зачем Эрдогана пригласили посетить с визитом Грузию?» — такой вопрос ставит Станислав Тарасов в своей новой статье для ИА REGNUM.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Турции Реджепа Эрдогана. Обсуждали, в том числе, и ситуацию в б. УССР. После чего Гарибашвили пригласил Эрдогана в Тбилиси.

Эксперты отмечают, что уже есть смещение акцентов во внешней политике Грузии. Ранее Эрдоган предлагал возродить сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии на уровне глав государств и правительств. Тбилиси на такое сближение не шёл. Теперь же тут могут быть изменения. И если у Анкары начнёт получаться развитие евразийского курса, то Брюсселю придётся искать противодействия.

«Пока же, — пишет Тарасов, — Эрдоган будет решать тактические задачи по формированию в регионе новой ситуации, которая может предоставить неожиданные возможности для региональных и западных внешних игроков. Речь идет о возможностях для практической реализации турецкой «кавказской платформы 3+3» (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия)». И заключает: «Одним словом, в Закавказье затевается новая геополитическая комбинация с укреплением тюркской оси. В регионе назревают большие события, и предстоящий визит Эрдогана в Тбилиси может стать поводом и для «новых решений».