Пенза, , 10:04 — REGNUM В результате дорожной аварии, произошедшей на трассе в Пензенской области, погибли четыре человека. По факту ДТП полиция организовала проверку, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, 21 сентября в 00:10 (мск) на 481-м км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Mitsubishi Fuso Canter» под управлением 23-летнего водителя и машина «Лада Ларгус», за рулем которой был 42-летний мужчина.

В результате ДТП четыре пассажира отечественного транспортного средства (мужчины 1970, 1982, 1994 и 1997 годов рождения) скончались на месте.

Оба водителя и пассажир легкового автомобиля госпитализированы в медучреждение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в дорожных авариях с участием пешеходов с января по август в Пензенской области погибли 24 человека, еще 217 получили ранения различной степени тяжести.

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