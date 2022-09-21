Москва, 21 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Признание, что мы воюем с коллективным Западом, «откроет многим глаза», отметил 21 сентября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Mil.ru Сергей Шойгу

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Как сообщалось ранее, 21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на территории б. УССР Россия воюет «не столько с (киевской) армией, сколько с коллективным Западом».

«Многие об этом давно знали, но заявление этого факта Шойгу — это уже официальное объявление противника. Теперь только вперёд, только к победе», — отметил военкор.