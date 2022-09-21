Любим, Ярославская область, 21 сентября 2022, 10:06 — REGNUM В Любимском районе Ярославской области завершается строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Вахромейка и Обнорское. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Вахромеевском ФАПе обслуживают 143 человек из которых 27 дети, примерно столько же — в Обнорском. Их подключат к интернету, обеспечат возможность выписки льготных препаратов, а также организуют продажу медикаментов.
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