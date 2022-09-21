Любим, Ярославская область, 21 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Любимском районе Ярославской области завершается строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Вахромейка и Обнорское. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Ярославской области Один из построенных фельдшерско-акушерских пунктов в Любимском районе Ярославской области

«Здесь работают опытные специалисты, которые давно знакомы местному населению. Порядка 2 миллионов рублей выделено на оснащение этих пунктов. Кроме того, после строительства территорию вокруг ФАПов благоустроят. Будет комфортно и медперсоналу, и пациентам», — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский.

В Вахромеевском ФАПе обслуживают 143 человек из которых 27 дети, примерно столько же — в Обнорском. Их подключат к интернету, обеспечат возможность выписки льготных препаратов, а также организуют продажу медикаментов.