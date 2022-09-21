Москва, 21 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Экономике России сейчас необходимо более активное снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5% — это требуется для повышения темпов роста промышленности, предпринимательства, строительной отрасли и объёмов ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Плюсом плавного снижения ключевой ставки является то, что банки не получат резкого оттока капитала из банковского сектора. На данном этапе, несмотря на снижение ставок по депозитам, в целом люди нацелены продолжать сберегать средства и продолжают использовать для этого долгосрочные рублевые вклады, — сказал Щербаченко. — Также благодаря снижению ключевой ставки Центрального банка население и бизнес получают более низкую ставку по кредиту и ипотеке. Дешевые кредиты позволят населению сделать ремонт и/или переехать в новые квартиры. Таким образом, снижение ставки Центрального банка и снижение ставок по кредитам и ипотеке в дальнейшем могут разогнать механизм экономики и помочь строительному сектору».

По его словам, минусом снижения ключевой ставки может быть уменьшение процентов по облигациям.

«Также негативным фактором снижения ключевой ставки является то, что деньги дешевеют, и их становится больше. Таким образом, инвесторы начинают больше вкладывать в более рисковые активы, например в акции. Повышается разница между доходностью по облигациям и акциям. Доходность по акциям становится выше. Это стимулирует спрос и повышает котировки акций. Повышается приток средств в акции и облигации, — сказал Щербаченко. — На мой взгляд, экономике сейчас необходимо более активное снижение ключевой ставки — до 6,5%. Это требуется для повышения темпов роста промышленности, предпринимательства, строительной отрасли и объёмов ипотечного кредитования».

Эксперт подчеркнул, что при снижении ключевой ставки люди уменьшают свои накопления и повышают траты, развивая при этом экономику страны. Однако эти меры могут вызвать ускорение инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников допустил дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России.