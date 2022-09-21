Москва, , 10:00 — REGNUM У России огромный мобилизационный ресурс — почти 25 млн человек. Об этом 21 сентября сообщил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, комментируя указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

Призывники. Москва. ВС РФ mil.ru

По его словам, в общей сложности планируется призвать 300 тыс. резервистов. Это работа, которая будет проводиться планово.

«Это ни какие-то люди, которые никто не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто отслужил, имеет военную специальность, имеет боевой опыт», — пояснил Шойгу.

Он также подчеркнул, что ни о каких мобилизациях и призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идёт и «идти не будет ни при каких условиях».

«Все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовывать не будет. Естественно, как и все что касается те, кто служит по призыву. Это их не касается. Наши призывники продолжают служить, как и служили на территории Российской Федерации», — добавил глава Минобороны России.

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Шойгу также отметил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% общего мобилизационного ресурса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в ходе телеобращения президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующий указ уже подписан.