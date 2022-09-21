Владикавказ, , 10:00 — REGNUM В Северной Осетии состоялась встреча первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова с родными погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на территории бывш. УССР жителя республики Таймураза Есенова. За свой подвиг старший сержант был удостоен высокого звания Героя России. В ходе встречи представитель Минобороны РФ передал родителям и вдове «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации.

Звезда Героя России duma.gov.ru

Цаликов также рассказал о подвиге, совершенном командиром танка Таймуразом Есеновым. Его экипаж в бою с превосходящими силами противника уничтожил две бронемашины врага и около 30 бойцов ВСУ. Когда танк был подбит, командир приказал подчинённым покинуть его и переждать в лесу до наступления темноты, а потом выдвинуться в район расположения союзных войск. Однако бойцы попали в засаду и вступили в боестолкновение, в ходе которого Таймураз был ранен и потерял сознание. Нацисты взяли его в плен, пытали, пытаясь выбить хоть какую-нибудь информацию о планах по проведению СВО.

Однако герой не стал с ними разговаривать, выкрикнув во время допросов: «Если я вернусь домой̆, то возьму автомат и приеду убивать вас, фашистов!».

За его подвиг президент РФ Владимир Путин удостоил танкиста Таймураза Есенова звания Героя России.