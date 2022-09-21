Севастополь, 21 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Первый договор об участии в свободной экономической зоне в электронном виде подписан в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Возможность подать документы и подписать договор об участии в СЭЗ через сайт Госуслуг появилась в сентябре 2022 года.

«С использованием этого сервиса 13 сентября 2022 года в Севастополе зарегистрирован первый электронный договор об условиях деятельности в СЭЗ. Заявка была подана в электронном виде через региональный портал госуслуг, а договор подписан электронными подписями сторон. Таким образом, личного присутствия заявителя для подачи и подписания необходимых документов не потребовалось», — сообщил директор департамента экономического развития Денис Профатилов.

Стороной первого электронного договора стала компания «Парк Групп», зарегистрированная в Симферополе. Компания намерена осуществлять торговлю компьютерами, оргтехникой и другой электронной техникой, а также выполнять ее ремонт и сервисное обслуживание.

В 2022 году всего в рамках СЭЗ заключено 39 договоров на сумму 2,42 миллиарда рублей, они предполагают создание 770 рабочих мест. С 2015 года в рамках СЭЗ создано 13 660 рабочих мест, вложено капитальных инвестиций на сумму 11,731 млрд рублей.