В Севастополе впервые электронно заключили договор об участии в СЭЗ
Севастополь, 21 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Первый договор об участии в свободной экономической зоне в электронном виде подписан в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города.
Возможность подать документы и подписать договор об участии в СЭЗ через сайт Госуслуг появилась в сентябре 2022 года.
Стороной первого электронного договора стала компания «Парк Групп», зарегистрированная в Симферополе. Компания намерена осуществлять торговлю компьютерами, оргтехникой и другой электронной техникой, а также выполнять ее ремонт и сервисное обслуживание.
В 2022 году всего в рамках СЭЗ заключено 39 договоров на сумму 2,42 миллиарда рублей, они предполагают создание 770 рабочих мест. С 2015 года в рамках СЭЗ создано 13 660 рабочих мест, вложено капитальных инвестиций на сумму 11,731 млрд рублей.