Дамаск, , 10:01 — REGNUM Артемий Шарапов специально для читателей ИА REGNUM делится новостями с Ближнего Востока. То, что сделали США в этом регионе, по факту, привело к чудовищным последствиям для местного населения. В частности, полностью разрушились и деградировали системы здравоохранения.

Холера. Обложка журнала Le Petite Journal от 1 декабря 1912

В Ираке ситуация крайне острая, хотя во время правления Хусейна это был развитый регион. В Сирии, несмотря на удар по местной фармацевтике, до определённого времени удавалось сдерживать баланс. Однако Вашингтон нанёс новый санкционный удар: «США приняли так называемый «акт Цезаря» — масштабную санкционную программу, предусматривающую запрет на поставки в Сирию, в том числе, медикаментов и медицинского оборудования».

По итогу в двух этих странах вспыхнула эпидемия холеры. Во многом она связана с нехваткой водных ресурсов. При этом ситуация с холерой — лишь начало. Регион ждут куда большие потрясения.