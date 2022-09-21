Москва, 21 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Киевским режимом мобилизованы почти 300 тыс. человек. Об этом 21 сентября заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Если говорить о 200 тыс. армии и более 100 тыс. потерь — это половина армии потеряна. Именно поэтому у них идёт уже четвёртая волна мобилизации. Мобилизованы почти 300 тыс. И видите, наверное, по разным каналам, разным информационным ресурсам, что эта работа продолжается по разным направлениям. Идёт отлов», — заявил Шойгу.