Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил присвоить одной из улиц городаимя Дарьи Дугиной, погибшей от рук киевских террористов. Как сообщается в Telegram-канале компании Пригожина, бизнесмен направил обращение в Законодательное собрание Петербурга.

Дарья Дугина Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля»

«Всем нам знакомо имя Дарьи Дугиной — журналиста, политолога и настоящего патриота России. Она вела широкую научную и общественную деятельность, не боялась отстаивать интересы нашей страны, за что и погибла 20 августа 2022 года, — сказано в обращении Пригожина к Заксобранию Петербурга. — Я считаю, что заслуги Д. А. Дугиной, награжденной Орденом Мужества, ничуть не ниже награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а имя человека — истинного патриота России, который сражался за ее интересы — должно быть увековечено в нашем городе.

Пригожин предложил депутатам городского парламента изменить правила присвоения наименований объектам, которые не позволяют дать имя в честь той личности ранее, чем через 20 лет после её смерти. Пригожин предлагает всё же назвать улицу в честь Дарьи Дугиной.

Напомним, что Дарья Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа 2022 года. Исходя из данных ФСБ, за подрывом внедорожника Toyota Land Cruiser, в котором ехала Дугина, стоят спецслужбы бывш. УССР.