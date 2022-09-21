Москва, 21 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории б. УССР погибли свыше 2 тыс. иностранных наёмников, воевавших на стороне киевского режима. Об этом 21 сентября заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего телеобращения.

Mil.ru Сергей Шойгу

Кроме того, глава Минобороны РФ утончил, что воюющих за Киев наёмников из-за рубежа на данный момент в б. УССР осталось немногим более одной тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия имеет огромный мобилизационный ресурс, который составляет порядка 25 млн человек.