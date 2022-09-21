Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM Общей задачей граждан России является защита Родины. Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»), комментируя указ президента России Владимира Путина о проведении в стране частичной мобилизации.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все, кто до сих пор не снял «розовые очки», должны наконец осознать масштабы угрозы для нашей страны», — сказал депутат. И добавил, что Запад использует б. УССР как предлог и поставил цель — уничтожить Россию.

«Наша общая задача — защитить Родину», — заключил Альшевских.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к гражданам. Он объявил о том, что подписал указ о проведении частичной мобилизации.