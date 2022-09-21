Таллин, , 09:57 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» должна прислушиваться к мнению оппозиции и гражданского общества, если хочет вхождения Грузии в ЕС и НАТО. Об этом 20 сентября заявила журналистам депутат Европарламента от Эстонии Марина Кальюранд.

Она добавила, что для совместной работы оппозиции также нужно подключиться к работе парламента по проведению реформ. Кальюранд отметила, что депутаты обязаны представлять своих избирателей.

По словам евродепутата, только объединение всех политических сил Грузии поможет республике войти в ЕС и НАТО.

«Никто не хотел видеть нас там [в ЕС и НАТО] в 90-х годах. Однако скажу, что «секретным оружием» было объединение политиков вокруг одной цели и работа для достижения этой цели. Поэтому, надеюсь, что маленькая Эстония может быть вдохновителем для Грузии», — сказала Кальюранд.

Напомним, ранее председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам были созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. Депутаты от партий «Единое национальное движение», «Лело» и «Стратегия Строителя» отказались входить в эти группы и создали свои.

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